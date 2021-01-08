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تزايدت أعداد النازحين السوريين، الذين غادروا لبنان في الأسابيع الماضية، سواء لجهة العودة أو السفر بترتيبات دولية إلى دول أوروبية (اللواء)

Lebanon 24
08-01-2021 | 00:15
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