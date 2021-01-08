نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"صوت لبنان": الوضع صعب جدا عدد الاصابات بلغ 17% وهذا مؤشر خطير لا يوجد اي سرير شاغر باقسام كورونا

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