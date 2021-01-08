أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مع اعضاء المجلس الذين قدموا له التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الاثراء غير المشروع

Lebanon 24
08-01-2021 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس وعدداً من القضايا القانونية والدستورية
lebanon 24
08/01/2021 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: مع توقيع ‫الرئيس‬ اليوم على قانون الإثراء غير المشروع وتعديلاته كما اقرّه المجلس النيابي بناءً على تقريرنا ومن دون أستثناء ايّ من المناصب الدستورية او العامة، يصبح القانون نافذاً والاصلاح البنيوي والفعلي المطلوب بدأ
lebanon 24
08/01/2021 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون تسلم من وفد المجلس الدستوري تصاريح الذمة المالية العائدة لهم
lebanon 24
08/01/2021 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس وعرض معهم عمل القضاء مشدداً على دورهم الاساسي بعملية مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة
lebanon 24
08/01/2021 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:47 | 2021-01-08
12:35 | 2021-01-08
12:15 | 2021-01-08
12:02 | 2021-01-08
12:00 | 2021-01-08
11:36 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website