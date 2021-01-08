الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مع اعضاء المجلس الذين قدموا له التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الاثراء غير المشروع

Lebanon 24