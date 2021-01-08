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عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس: لمعالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون

Lebanon 24
08-01-2021 | 13:05
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عون: لمعالجة النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء وتمنع اي التباس في عملهم
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مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: في اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي حصل خلال هذا الأسبوع في قصر بعبدا لم يتطرق رئيس الجمهورية مع رئيس وأعضاء المجلس إلى هذه المسألة اطلاقاً ولم يأت في كل الاجتماع الذكر على التحقيق في موضوع جريمة المرفأ
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