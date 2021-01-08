عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس: لمعالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون

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