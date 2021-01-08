كنعان بعد لقاء وزير الصحة : بحثنا بوضع مستشفيات جبل لبنان واتفقنا على تفعيل التعاون بين الوزارة والمستشفيات وتأمين الإمكانيات لها وستتوجه غداً بعثة من الوزارة لاتخاذ قرارات سريعة وميدانية لهذا الغرض

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