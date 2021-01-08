نصرالله: تحقيق الجيش اللبناني وكذلك القوى الأمنية بشأن انفجار مرفأ بيروت انتهى واعطي نسخة منه للمحقق العدلي وهنا نسأل الا يحق للبنانيين الاطلاع على هذا التحقيق

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