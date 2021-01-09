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تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن دولة إقليمية كبرى، لن تسير جدياً بما سمّي المبادرة الفرنسية (اللواء)

Lebanon 24
09-01-2021 | 00:17
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