عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي: إذا لم ترفع العقوبات بـ 21 شباط سنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي وسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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