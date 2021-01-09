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أخبار عاجلة
وسائل إعلام فرنسية: زوجة ماكرون أصيبت بفيروس كورونا أواخر كانون الاول لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان سلبية
Lebanon 24
09-01-2021
|
12:38
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