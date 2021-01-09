أخبار عاجلة

وسائل إعلام فرنسية: زوجة ماكرون أصيبت بفيروس كورونا أواخر كانون الاول لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان سلبية

Lebanon 24
09-01-2021 | 12:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام هندية: تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المتحور لأشخاص قدموا من بريطانيا
lebanon 24
09/01/2021 14:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعزل نفسه 7 أيام بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا وسيتابع عمله عن بعد
lebanon 24
09/01/2021 14:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين مساعدي نائب الرئيس الأميركي إلى 5
lebanon 24
09/01/2021 14:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليكن الله معنا".. صدور نتيجة فحص الـpcr لهشام حداد بعد اصابة زوجته بكورونا (صورة)
lebanon 24
09/01/2021 14:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:44 | 2021-01-09
14:43 | 2021-01-09
14:37 | 2021-01-09
14:29 | 2021-01-09
14:29 | 2021-01-09
14:20 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website