أخبار عاجلة

وزارة النقل الإندونيسية: الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737 وكانت تقوم برحلة داخلية

Lebanon 24
09-01-2021 | 13:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
موقع تعقب طائرات: الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال معها بعد الإقلاع من جاكرتا من طراز بوينغ 737
lebanon 24
09/01/2021 14:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع تنسيقي في وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن الإغلاق الكامل
lebanon 24
09/01/2021 14:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العمل من جديد بالمفرد والمجوز أتى بناء على إصرار من وزارة الداخلية أمّا وزارة الصحة لا تزال رافضة لهذا القرار من منطلق أنّه لا يُساهم إيجابًا في التصدّي لفيروس كورونا (الجديد)
lebanon 24
09/01/2021 14:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخصين بالمنارة.. بحوزتهما معدات للسرقة وسترة كتب عليها وزارة الداخلية بلدية بيروت
lebanon 24
09/01/2021 14:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:44 | 2021-01-09
14:43 | 2021-01-09
14:37 | 2021-01-09
14:29 | 2021-01-09
14:29 | 2021-01-09
14:20 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website