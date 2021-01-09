معلومات للـLBCI: باسيل سيتناول في إطلالته غدا تطورات السياسة الدولية والمتغيرات المنتظرة في الشرق الاوسط في ضوء تغيير الادارة الأميركية و المصالحات الخليجية والتطبيع العربي مع إسرائيل وانعكاس كل ذلك على وضع لبنان

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