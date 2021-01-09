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‏دورية اسرائيلية راجلة تجتاز الشريط الشائك في خراج بلدة كفرشوبا من دون تجاوز الخط الازرق وتقوم بعملية تمشيط ‎

Lebanon 24
09-01-2021 | 14:59
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