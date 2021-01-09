رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي للـMTV: الاقفال الجزئي الذي لم نستطع تطبيقه لم ينفع، ونحن بحاجة لاقفال تام لمدة أسبوع لفرملة أعداد الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا وأدعو الرئيس عون لإعلان حالة الطوارئ الصحية

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