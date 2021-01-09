جريح نتيجة تصادم بين دراجة نارية ومركبة وانقلابها على طريق المطار القديمة باتجاه شاتيلا ودراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

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