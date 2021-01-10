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الراعي في عظة الاحد: من المعيب حقا لكي لا نقول جريمة أن يبقى الاختلاف على اسم من هنا واسم من هناك وحقيبة من هنا وحقيبة من هناك فيما تكاد الدولة تسقط نهائيا ولسنا ندري لصالح من هذا الانتحار
Lebanon 24
10-01-2021
|
10:42
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