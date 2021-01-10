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باسيل : يجب ان يتوفر في لبنان اللقاح الأميركي والانكليزي والصيني والروسي وغيره ليكون عند اللبنانيين حريّة الاختيار ونخرج بسرعة من هذه الأزمة التي ضربت اقتصادنا المضروب اصل

Lebanon 24
10-01-2021 | 12:09
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