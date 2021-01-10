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باسيل: نحن مع السلام الحقيقي المبنى على العدالة، والمطروح علينا هو استسلام وليس سلاماً ويسمح لإسرائيل بتصفيتنا

Lebanon 24
10-01-2021 | 12:10
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باسيل: أميركا المتصارعة مع إيران حقّقت لإسرائيل بزمن ترامب ما لم تحصل عليه على مدى سبعين عاما بينما أميركا المهادنة مع إيران، جلبت في عهد أوباما بعض الإستقرار، ونأمل في عهد بايدن، ان ترجع لسياسة التحاور وليس العزل والعقوبات لأن فيها مصلحة للبنان والم
lebanon 24
10/01/2021 15:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: علينا الخروج من أقبية طوائفنا والذهاب إلى نظام انتخابي يوسّع دائرة انتمائنا ويسمح بأقصى مدى ممكن لانتمائنا المدني بدءاً بقانون موحّد للأحوال الشخصية يعطي الحريّة والخيار لمن يريد الخروج من شرنقة مذاهبنا عبر قانون زواج مدني
lebanon 24
10/01/2021 15:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الطائف فُرض علينا بقوّة المدفع وارتضينا به لأنه أصبح دستورنا ولكن لم يصبح انجيلنا ولا قرآننا فهو دستور وليس كتاباً مقدّساً ولا هو قدر محتوم لنبقى نعيش في بلد نظامه متخلف
lebanon 24
10/01/2021 15:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا نزال بنفس المعادلة الداخلية في مجتمعنا منذ سنة 1990! نحن همّنا ان نخلّص البلد وهم همّهم ان "يخلّصوا علينا"! وليس لديهم شيء في البلد سوانا! ولم يفهموا معادلة انهم من دوننا خاسرون مهما فعلوا، حتى لو ربحوا
lebanon 24
10/01/2021 15:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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