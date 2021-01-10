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أخبار عاجلة
باسيل: الكن عشر سنين بتفتشوا وما لقيتوا ولا رح تلاقوا فساد علينا، إلاّ الأكاذيب يلّي بتعملوها، لسبب بسيط انّو انتو اصحاب الشركات والفيول مش نحنا
Lebanon 24
10-01-2021
|
12:43
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باسيل: منظومتكم هي التي تحكم البلد فعلياً وليس نحن! و"نحنا شغلتنا انّو نكسّرها تنخلّص البلد من فساد سياسي ومالي وإعلامي تحكم فيه! نحنا شغلتنا انّو نكسّرها، وهي شغلتها انها تكسّرنا وهيدا هو صلب المعركة"
Lebanon 24
باسيل: منظومتكم هي التي تحكم البلد فعلياً وليس نحن! و"نحنا شغلتنا انّو نكسّرها تنخلّص البلد من فساد سياسي ومالي وإعلامي تحكم فيه! نحنا شغلتنا انّو نكسّرها، وهي شغلتها انها تكسّرنا وهيدا هو صلب المعركة"
10/01/2021 20:50:19
10/01/2021 20:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: تساهلنا وتسهيلنا ما بيوصل لدرجة انّه ما منقدر نسأل او نعطي رأينا او انّو يحكينا حدا فهذا ارهاب سياسي وهذا الغاء للذات اذا نحنا قبلنا فيه
Lebanon 24
باسيل: تساهلنا وتسهيلنا ما بيوصل لدرجة انّه ما منقدر نسأل او نعطي رأينا او انّو يحكينا حدا فهذا ارهاب سياسي وهذا الغاء للذات اذا نحنا قبلنا فيه
10/01/2021 20:50:19
10/01/2021 20:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب البعريني ردا" على باسيل: خطاب المظلومية الباسيلي ما عاد ينفع ولا يخفي فسادك وفشلك، تعقل وكفى جعجعة
Lebanon 24
النائب البعريني ردا" على باسيل: خطاب المظلومية الباسيلي ما عاد ينفع ولا يخفي فسادك وفشلك، تعقل وكفى جعجعة
10/01/2021 20:50:19
10/01/2021 20:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: بتتذكروا لما قلت للعسكري وللاستاذ ولموظف الدولة انّو معليش اذا خسرت 3% من معاشك، أحسن ما يروح معاشك كلّه والكل قاموا عليّي؟ ليكوا وين صرنا!
Lebanon 24
باسيل: بتتذكروا لما قلت للعسكري وللاستاذ ولموظف الدولة انّو معليش اذا خسرت 3% من معاشك، أحسن ما يروح معاشك كلّه والكل قاموا عليّي؟ ليكوا وين صرنا!
10/01/2021 20:50:19
10/01/2021 20:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
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