البابا فرنسيس: إنَّ الآب يقول لكل واحد منا كما قال ليسوع: "أنت ابني الحبيب". نحن أبناء الله الأحباء. إنها النقطة الأولى في الحياة الروحية وتذكرنا بها البادرة العلنية الأولى ليسوع

Lebanon 24