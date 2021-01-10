معلومات للـLBCI: لجنة كورونا سترفع توصيات الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي واغلاق الحدود ومعظم القطاعات لسبعة ايام والغاء الاستثناءات على ان يحدد مجلس الدفاع الاعلى تاريخ تنفيذ القرار

Lebanon 24