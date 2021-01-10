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لجنة متابعة تدابير كورونا توصي بإقفال المطار لمدة 7 أيام على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء

Lebanon 24
10-01-2021 | 19:09
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