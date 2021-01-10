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وزير التربية طارق المجذوب لـ"الجديد": المتعاقدون سوف يتم التعويض لهم بعد قرار النصف دوام ولن نظلمهم
Lebanon 24
10-01-2021
|
22:58
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