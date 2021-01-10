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نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون للـ"LBCI": بعض المستشفيات تأخرت بالجهوزية ولكن استطاعت زيادة عدد الاسرّة لاحقاً

Lebanon 24
10-01-2021 | 23:15
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