نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة لـ "صوت لبنان": لدينا شح بالاستيراد نتيجة التحويلات من الخارج وامل ان لا تصل مختبرات المستشفيات الى عدم استقبال المرضى لإقامة التحاليل

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