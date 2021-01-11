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نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة لـ "صوت لبنان": لدينا شح بالاستيراد نتيجة التحويلات من الخارج وامل ان لا تصل مختبرات المستشفيات الى عدم استقبال المرضى لإقامة التحاليل

Lebanon 24
11-01-2021 | 08:59
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