فراس أبيض لـLBCI: نتوقع ضغطًا أكبر بالأيام والأسابيع المقبلة والسلالة الجديدة سريعة الانتشار ويمكن أن تزيد من عدد الإصابات اذا لم نتدارك الموضوع

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