فراس أبيض: أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول للعناية الفائقة الأسبوع الماضي وعلينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

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