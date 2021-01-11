دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا: كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي الوباء تشير بوضوح إلى أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة

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