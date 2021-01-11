أخبار عاجلة

دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا: كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي الوباء تشير بوضوح إلى أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة

Lebanon 24
11-01-2021 | 10:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
دياب: دخلنا مرحلة الخطر الشديد والحل بالاقفال الصارم
lebanon 24
11/01/2021 11:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بعد اجتماع اللجنة الوزارية: قرار المفرد والمزوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه واتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء
lebanon 24
11/01/2021 11:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية: للأسف نحن اليوم أصبحنا بموقع مختلف في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير أما اليوم فالوضع مختلف تماماً
lebanon 24
11/01/2021 11:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة دياب لاتخاذ قرارات الاقفال ومنع التجول حُدّد يوم الإثنين عند الساعة العاشرة (LBCI)
lebanon 24
11/01/2021 11:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:10 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:53 | 2021-01-11
11:20 | 2021-01-11
11:09 | 2021-01-11
11:03 | 2021-01-11
11:01 | 2021-01-11
10:52 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website