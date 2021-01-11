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كتانة لـLBCI: غرفة عمليات الصليب الأحمر تُنسق مع وزارة الصحة والمشكلة أنّ المستشفيات تأخرت في تجهيز نفسها لاستقبال مرضى كورونا

Lebanon 24
11-01-2021 | 10:52
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