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هارون لـLBCI: بسبب الضغط أصبحت المستشفيات أمام واقع لا يمكن الهروب منه وبالتالي فتحت أقسامًا لكورونا بناء على تعليمات وزير الصحة
Lebanon 24
11-01-2021
|
11:01
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