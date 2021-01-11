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عراجي: نحن في ظل جائحة والدول التي تصنع أي منتج كبير عادة تضطر لاستعماله قبل انتهاء الدراسات عليه وبما أن "فايزر" و"موديرنا" أخذتا حق استخدام طارئ وموقت أما الاستخدام الدائم فيصدر بعد سنة على الأقل من بدء استعمال اللقاح

Lebanon 24
11-01-2021 | 12:57
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