عراجي: شركة "فايزر" طلبت تعهداً من وزير الصحة وقد تم إرساله إلى الشركة الأساسية لكن تم رفضه بعد حصول مشاكل مع الشركة في الأرجنتين لذلك طالبوا لبنان بإصدار قانون

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