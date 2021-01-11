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أخبار عاجلة
عراجي: شركة "فايزر" طلبت تعهداً من وزير الصحة وقد تم إرساله إلى الشركة الأساسية لكن تم رفضه بعد حصول مشاكل مع الشركة في الأرجنتين لذلك طالبوا لبنان بإصدار قانون
Lebanon 24
11-01-2021
|
12:59
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