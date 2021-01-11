علي حسن خليل بعد إجتماع المكتب السياسي لحركة "أمل": يجب أن يعاقب كل من يقف بوجه تنفيذ قرار الدولار الطالبي ومن يعطل تعيينات مجلس الخدمة المدنية والمعروف من يقف خلفه

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