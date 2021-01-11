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علي حسن خليل: ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى إنجاز مشروع مساعدة الأسر الأكثر فقراً والنظر في أمر المياومين والتدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية بحراً وبراً واستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الشقيقة سوريا

Lebanon 24
11-01-2021 | 14:22
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