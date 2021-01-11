الرئيس عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا

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