رئيس حكومة تصريف الاعمال في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد بتطبيقها

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