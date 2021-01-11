دياب: نحن أمام واقع صحّي مخيف ووباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر

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