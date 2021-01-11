الخارجية السعودية ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف مجموعة الحوثي "منظمة إرهابية" وتعتبر أنه "سيسهم في إنجاح الجهود السياسية وسيجبر قادة ميليشيا الحوثي على العودة لطاولة المشاورات السياسية"

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