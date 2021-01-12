التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد عمشيت باتجاه طرابلس مفرق حصرايل ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

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