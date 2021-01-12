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أخبار عاجلة
وزارة الخارجية الايرانية رداً على بومبيو: تكرار الاتهامات وفبركة وثائق كاذبة دليل على اليأس والعجز
Lebanon 24
12-01-2021
|
19:41
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