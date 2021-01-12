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أخبار عاجلة
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يعد حكام الولايات بانتقال سلس للسلطة
Lebanon 24
12-01-2021
|
21:48
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