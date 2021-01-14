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النائب سامي فتفت لـmtv: لا قدرة لباسيل على الاطاحة بالحكومة وهو يحاول الحصول على الثلث المعطّل ولكن هذا الأمر المستحيل ولا خيار الا بتشكيل حكومة مهمة تطبيقاً للمبادرة الفرنسية

Lebanon 24
14-01-2021 | 21:20
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