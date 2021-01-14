النائب سامي فتفت لـmtv: لا قدرة لباسيل على الاطاحة بالحكومة وهو يحاول الحصول على الثلث المعطّل ولكن هذا الأمر المستحيل ولا خيار الا بتشكيل حكومة مهمة تطبيقاً للمبادرة الفرنسية

Lebanon 24