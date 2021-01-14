رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـmtv: تم تسطير محاضر ضبط بحق سائقي سيارات عمومية بحجة عدم دفع رسوم الميكانيك رغم صدور قانون الاعفاء ونشره في الجريدة الرسمية

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