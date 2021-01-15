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تشكو وحدات تنفيذ قرارات الاقفال، من ثغرة رسائل الـS.M.S التي تعيق تنفيذ المهمة والإجراءات (اللواء)

Lebanon 24
15-01-2021 | 00:02
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