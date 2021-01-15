مسؤولون أميركيون: بايدن سيقترح خطة استثمارية في الأسابيع المقبلة تتضمّن مساعدات للولايات والمجتمعات المحلية وتشمل رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة

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