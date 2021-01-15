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كنعان: لا حصرية في القانون لـ"Pfizer" أو غيرها من الشركات المنتجة للقاحات المضادة لوباء "كورونا" والحكومة مطالبة فوراً بإنجاز الترتيبات اللازمة لتوفير سائر اللقاحات المعتمدة عالمياً للمواطن اللبناني
Lebanon 24
15-01-2021
|
09:11
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