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الوزير وزني أعطى توجيهاته بصرف 67 مليار ليرة لبنانية عن مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة عن العام 2020

Lebanon 24
15-01-2021 | 10:18
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