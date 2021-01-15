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أخبار عاجلة
بدء الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
Lebanon 24
15-01-2021
|
14:00
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