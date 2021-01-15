أخبار عاجلة

بري: كل تشريع هو تشريع ضرورة وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي وشغل وعمل المجلس هو التشريع

Lebanon 24
15-01-2021 | 14:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية السودان المكلف: ما تم اليوم اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا والموافقة على التطبيع سيقرر بشأنها بعد اكتمال المؤسسات الدستورية بتكوين المجلس التشريعي
lebanon 24
15/01/2021 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الموافقة على التطبيع سيتقرر بشأنه بعد اكتمال المؤسسات الدستوريّة بتكوين المجلس التشريعي
lebanon 24
15/01/2021 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بو عاصي طلب من الرئيس بري الالتزام بتشريع الضرورة والأخير يرد لا اجماع حول هذا الموضوع والمادة 69 من الدستور تنص على انه في حال حكومة مستقيلة المجلس بحال انعقاد دائم مع الاخذ بالاعتبار التوازن بين السلطات
lebanon 24
15/01/2021 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير الكويت في افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الأمة: لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات ويجب وضع برنامج إصلاحي شامل
lebanon 24
15/01/2021 17:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:42 | 2021-01-15
17:23 | 2021-01-15
17:13 | 2021-01-15
17:08 | 2021-01-15
17:03 | 2021-01-15
16:59 | 2021-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website