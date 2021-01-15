16
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بري: كل تشريع هو تشريع ضرورة وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي وشغل وعمل المجلس هو التشريع
Lebanon 24
15-01-2021
|
14:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية السودان المكلف: ما تم اليوم اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا والموافقة على التطبيع سيقرر بشأنها بعد اكتمال المؤسسات الدستورية بتكوين المجلس التشريعي
Lebanon 24
وزير خارجية السودان المكلف: ما تم اليوم اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا والموافقة على التطبيع سيقرر بشأنها بعد اكتمال المؤسسات الدستورية بتكوين المجلس التشريعي
15/01/2021 17:49:17
15/01/2021 17:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الموافقة على التطبيع سيتقرر بشأنه بعد اكتمال المؤسسات الدستوريّة بتكوين المجلس التشريعي
Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الموافقة على التطبيع سيتقرر بشأنه بعد اكتمال المؤسسات الدستوريّة بتكوين المجلس التشريعي
15/01/2021 17:49:17
15/01/2021 17:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب بو عاصي طلب من الرئيس بري الالتزام بتشريع الضرورة والأخير يرد لا اجماع حول هذا الموضوع والمادة 69 من الدستور تنص على انه في حال حكومة مستقيلة المجلس بحال انعقاد دائم مع الاخذ بالاعتبار التوازن بين السلطات
Lebanon 24
النائب بو عاصي طلب من الرئيس بري الالتزام بتشريع الضرورة والأخير يرد لا اجماع حول هذا الموضوع والمادة 69 من الدستور تنص على انه في حال حكومة مستقيلة المجلس بحال انعقاد دائم مع الاخذ بالاعتبار التوازن بين السلطات
15/01/2021 17:49:17
15/01/2021 17:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير الكويت في افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الأمة: لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات ويجب وضع برنامج إصلاحي شامل
Lebanon 24
أمير الكويت في افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الأمة: لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات ويجب وضع برنامج إصلاحي شامل
15/01/2021 17:49:17
15/01/2021 17:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
في اليوم الثاني من الاقفال العام.. الدولار يسجل ارتفاعاً
Lebanon 24
في اليوم الثاني من الاقفال العام.. الدولار يسجل ارتفاعاً
09:08 | 2021-01-15
15/01/2021 09:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خالط عون ودياب وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى.. إصابة حمد تثير بلبلة
Lebanon 24
خالط عون ودياب وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى.. إصابة حمد تثير بلبلة
06:24 | 2021-01-15
15/01/2021 06:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تعلن إصابتها بكورونا: العوارض مزعجة والإتكال على رب العالمين
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تعلن إصابتها بكورونا: العوارض مزعجة والإتكال على رب العالمين
20:57 | 2021-01-14
14/01/2021 08:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنته
Lebanon 24
رسالة من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنته
19:02 | 2021-01-14
14/01/2021 07:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ5 آلاف.. 800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة
Lebanon 24
الدولار بـ5 آلاف.. 800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة
06:06 | 2021-01-15
15/01/2021 06:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:42 | 2021-01-15
فايزر تؤكد للاتحاد الأوروبي أنها ستسلم الجرعات المتوقعة في الربع الأول من السنة كما هو مقرر
17:23 | 2021-01-15
مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده ستنخرط مع المغرب ليكون هناك طريقة بناءة للمضي قدمًا بشأن الصحراء المغربية
17:13 | 2021-01-15
كرمى خياط: الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة
17:08 | 2021-01-15
كرمى خياط: هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟
17:03 | 2021-01-15
نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط: محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية
16:59 | 2021-01-15
وسائل إعلام إسرائيلية: التهديد الاستراتيجي الجوهري على "إسرائيل" ليس في سوريا بل في لبنان (الميادين)
فيديو
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
17:10 | 2021-01-15
15/01/2021 17:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب رفضت مسؤولتان سعوديتان خلع معطفيهما خلال لقاء لافروف.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
لهذا السبب رفضت مسؤولتان سعوديتان خلع معطفيهما خلال لقاء لافروف.. شاهدوا الفيديو
10:30 | 2021-01-15
15/01/2021 17:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان يتلقى لقاح كورونا.. أي نوع أخذ؟ (فيديو)
Lebanon 24
أردوغان يتلقى لقاح كورونا.. أي نوع أخذ؟ (فيديو)
08:00 | 2021-01-15
15/01/2021 17:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact