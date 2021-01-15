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وزيرة العدل: إن كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية فلا صلاحية لوزير الصحة تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام لوزارة الصحة

Lebanon 24
15-01-2021 | 14:40
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