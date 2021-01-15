علي حسن خليل من الاونيسكو: ارادة ميتة لدى المعنيين بانجاز الحكومة وكل القوانين ستبقى عاجزة عن تأمين الاطمئنان لدى الناس نتيجة غياب القيادة السياسية التنفيذية

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